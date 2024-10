Previsioni Meteo Forlì: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Forlì si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni del tempo indicano un clima stabile, senza precipitazioni e con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La temperatura massima raggiungerà i 20,6°C nel pomeriggio, mentre durante la notte le temperature si manterranno attorno ai 15°C.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che varierà da 15,2°C a 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si attesterà intorno al 91%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 5,7 km/h e i 6,2 km/h, proveniente prevalentemente da Ovest.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il clima rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, partendo da 14,1°C alle 06:00 fino a raggiungere i 20,3°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, l’umidità si manterrà alta, attorno al 68-91%, mentre la velocità del vento continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Il pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, sarà il momento più caldo della giornata, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà a zero e non si registreranno precipitazioni. L’umidità scenderà leggermente, raggiungendo il 66%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti che si muoveranno prevalentemente da Nord e Nord-Ovest.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, le temperature inizieranno a calare, passando da 16,6°C a 15°C. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà sereno e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 89%. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Forlì indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.9° Assenti 6.2 O max 6.6 Ponente 91 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14.3° Assenti 6 O max 6.4 Ponente 91 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.3° perc. +15.2° Assenti 5.3 OSO max 6.8 Libeccio 88 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 6.6 NO max 7.1 Maestrale 73 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 5.9 NNO max 5.4 Maestrale 66 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° Assenti 2.3 NO max 2.8 Maestrale 78 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.2° perc. +16.1° Assenti 4.9 SO max 4.7 Libeccio 85 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.2° perc. +15.1° Assenti 6 OSO max 6.2 Libeccio 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:00

