Previsioni Meteo Forlì: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20,4°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 55% e il 83% durante la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo un 1% di nuvole. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità al 78%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino a metà mattina, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e il vento sarà debole, con velocità comprese tra 3 e 5 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 20,4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66% verso le 19:00.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto intorno alle 21:00. Le temperature scenderanno fino a 14,5°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 68%. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato potranno godere di un fine settimana all’insegna della tranquillità meteorologica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.8° perc. +13.3° Assenti 5 OSO max 5.1 Libeccio 78 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.2° perc. +12.6° Assenti 6.4 SO max 6.4 Libeccio 76 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 5.1 OSO max 5.3 Libeccio 74 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 4.3 NNO max 3.5 Maestrale 61 % 1025 hPa 13 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 2.5 NNE max 1.6 Grecale 55 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 1.3 E max 2 Levante 69 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° Assenti 6.5 SO max 6.4 Libeccio 74 % 1023 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.4° Assenti 8 SO max 7.7 Libeccio 64 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:57

