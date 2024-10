Previsioni Meteo Forlì: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C nelle prime ore del giorno, per poi salire fino a raggiungere i 19°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 15,7°C e una leggera brezza proveniente da ovest. Con l’avanzare della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo comincerà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94% entro le 07:00. Le temperature si manterranno tra 15°C e 16°C, con una leggera diminuzione della percezione termica a causa dell’umidità che si attesterà attorno all’80%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una lieve attenuazione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 19,3°C intorno alle 12:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente nord, e le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 43%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che scenderanno fino a 15°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’80%, e il vento si farà più debole, con intensità di bava. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per Forlì nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Sabato e domenica potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro chiaro della situazione meteorologica in evoluzione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° Assenti 7.2 O max 9.7 Ponente 80 % 1007 hPa 3 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° prob. 10 % 4.9 NO max 7.5 Maestrale 83 % 1008 hPa 6 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° prob. 6 % 6.9 NO max 10.5 Maestrale 82 % 1010 hPa 9 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° prob. 15 % 10 ONO max 13.9 Maestrale 76 % 1012 hPa 12 nubi sparse +19.3° perc. +19° prob. 28 % 12.8 NNO max 13.6 Maestrale 67 % 1013 hPa 15 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° prob. 43 % 7.6 N max 7.7 Tramontana 71 % 1013 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +16° prob. 27 % 2.7 ENE max 3.5 Grecale 80 % 1015 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° Assenti 3.2 SO max 3.6 Libeccio 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:29

