Previsioni Meteo Forlì: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Forlì di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +13,4°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95% entro le ore centrali della giornata. Le temperature massime toccheranno i 19,9°C nel pomeriggio, mentre la velocità del vento varierà tra i 2,3 km/h e i 7,8 km/h.

Durante la notte, Forlì si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +15,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 46%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’82%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da sud-ovest, con raffiche che non supereranno i 4,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà sempre più coperto. Alle ore 08:00, la temperatura salirà a +16,3°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 90%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, con valori che si aggireranno attorno al 76%. La mattina continuerà a presentarsi con cielo coperto, e le temperature toccheranno un massimo di +19,6°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. Anche la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il tempo asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a +15,3°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 94%. L’umidità rimarrà alta, intorno all’81%, e la velocità del vento si manterrà leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Domenica e Lunedì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature non subiranno variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché la situazione meteo non sembra promettere cambiamenti sostanziali nel breve periodo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° Assenti 3.6 SO max 4.3 Libeccio 82 % 1017 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.7° Assenti 5 O max 5.4 Ponente 86 % 1017 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 5 OSO max 5.4 Libeccio 86 % 1018 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 2.3 NO max 2.2 Maestrale 72 % 1019 hPa 12 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° Assenti 4.9 NE max 4 Grecale 63 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° Assenti 6.9 ENE max 4.4 Grecale 64 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +15.7° Assenti 7.8 SSE max 9.8 Scirocco 81 % 1017 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +15° Assenti 6.4 SO max 6.6 Libeccio 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:27

