Previsioni Meteo Forlì: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 18 Ottobre, Forlì si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da piogge intermittenti e momenti di schiarita. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con pioggia leggera durante la notte, che proseguirà fino al mattino. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un ritorno delle piogge, che si intensificheranno nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno temperatura attorno ai +18,1°C con umidità elevata, intorno al 93%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 8,5 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,41 mm.

Con l’arrivo della mattina, il tempo inizierà a migliorare. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C e il cielo presenterà poche nuvole, con una copertura nuvolosa che scenderà al 13%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra i 3,6 km/h e i 7,8 km/h. Tuttavia, nel tardo mattino, si verificheranno nuove piogge leggere, con accumuli di circa 0,2 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno nuovamente, con piogge moderate che porteranno a temperature in calo, attorno ai +21,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 48%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,18 mm. La velocità del vento sarà debole, con valori che non supereranno i 7,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +17°C. Si assisterà a un miglioramento temporaneo, con cielo sereno e poche nuvole, ma non mancheranno le piogge leggere, specialmente verso la fine della giornata. Le previsioni meteo indicano accumuli di 0,16 mm di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì nei prossimi giorni mostrano un andamento variabile. Dopo una giornata di piogge e schiarite, si prevede un miglioramento per il weekend, con temperature in aumento e minori probabilità di precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.1° perc. +18.4° 0.41 mm 5 SSE max 8.5 Scirocco 93 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.33 mm 7.8 ESE max 12.1 Scirocco 94 % 1015 hPa 6 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° prob. 86 % 4.1 SSE max 6.1 Scirocco 93 % 1015 hPa 9 cielo sereno +21.5° perc. +21.6° prob. 8 % 6.7 O max 10.8 Ponente 72 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +23.7° perc. +23.8° 0.2 mm 9.6 NNO max 10.6 Maestrale 62 % 1015 hPa 15 pioggia moderata +21.6° perc. +21.7° 1.18 mm 2.6 N max 3.6 Tramontana 73 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +17.7° perc. +17.9° 0.48 mm 4 ESE max 5.3 Scirocco 92 % 1016 hPa 21 poche nuvole +16.8° perc. +17° prob. 37 % 3.4 SO max 3.6 Libeccio 94 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.