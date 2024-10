Previsioni Meteo Formigine: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Formigine indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 19,6°C. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 6 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,4°C. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, e i venti si muoveranno leggeri da sud-ovest. Le condizioni di calma atmosferica favoriranno un abbassamento della temperatura percepita, che si manterrà leggermente sotto i valori reali.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registreranno poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 66%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra i 3 e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo con l’arrivo di nubi sparse e un incremento della copertura nuvolosa fino al 98%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 81%. Non si prevedono piogge, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma senza precipitazioni. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che non supererà i 6 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’84%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Formigine indicano una giornata di Giovedì 31 Ottobre con condizioni climatiche favorevoli, sebbene si preveda un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si continuerà a osservare un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e senza significative variazioni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 5.1 SO max 5.4 Libeccio 81 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 5.7 SO max 5.8 Libeccio 82 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.3° perc. +13.9° Assenti 5.1 SO max 5.6 Libeccio 80 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 3 N max 2.7 Tramontana 70 % 1026 hPa 13 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 3.6 NNE max 3 Grecale 66 % 1025 hPa 16 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 1.6 E max 2.3 Levante 78 % 1024 hPa 19 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 5.9 SSO max 5.5 Libeccio 84 % 1025 hPa 22 nubi sparse +14.3° perc. +13.9° Assenti 5.4 SO max 5 Libeccio 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:03

