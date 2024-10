Previsioni Meteo Formigine: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Formigine si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, con picchi di nuvolosità che raggiungeranno il 100% nelle ore centrali. Le previsioni del tempo indicano una leggera possibilità di pioggia, ma senza accumuli significativi. La temperatura percepita varierà tra i 15°C e i 17°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’85%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 12°C. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest accompagnerà le ore notturne, mantenendo l’aria relativamente fresca. Con il passare delle ore, al mattino il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 14°C e 15°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Durante il pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una leggera probabilità di pioggia che aumenterà fino al 31% verso le ore serali. L’umidità raggiungerà il 83%, rendendo l’aria piuttosto umida. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non si prevedono raffiche significative.

Nella sera, le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con un cielo sempre coperto. L’umidità aumenterà ulteriormente, toccando il 89%. Le probabilità di pioggia rimarranno stabili, senza però previsioni di eventi meteorologici intensi. La brezza leggera continuerà a caratterizzare la serata, rendendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Formigine indicano un Lunedì 7 Ottobre all’insegna di un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, ma per ora, la giornata di Lunedì si presenterà piuttosto grigia e umida. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° Assenti 5.2 SO max 5.3 Libeccio 80 % 1015 hPa 3 cielo sereno +11.8° perc. +11.1° Assenti 5.3 SSO max 5 Libeccio 79 % 1014 hPa 6 nubi sparse +13.2° perc. +12.5° Assenti 0.5 SE max 1 Scirocco 76 % 1016 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 6.1 NE max 5.1 Grecale 71 % 1017 hPa 12 cielo coperto +17° perc. +16.6° prob. 6 % 6.3 NE max 7.5 Grecale 73 % 1017 hPa 15 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° prob. 21 % 5.3 ENE max 7.8 Grecale 79 % 1016 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 27 % 2.1 NE max 5.2 Grecale 85 % 1017 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 26 % 2.2 NE max 5.3 Grecale 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:41

