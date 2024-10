Previsioni Meteo Formigine: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche a Formigine per Venerdì 1 Novembre si presenteranno prevalentemente serene durante le prime ore del giorno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i +13,9°C e i +19,6°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, garantendo una giornata fresca ma piacevole.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +13,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 1%. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i +19,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e il vento si presenterà con intensità leggera, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Le nubi sparse inizieranno a comparire, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 35%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,6°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4 km/h. Non sono previste precipitazioni, quindi si potrà godere di un pomeriggio tranquillo.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento della nuvolosità, con una copertura che arriverà fino al 66%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a toccare i +14°C. Anche in questo caso, il vento si manterrà leggero, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Formigine nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e una variabilità della nuvolosità. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, soprattutto per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi ulteriori cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 5.8 SO max 5.8 Libeccio 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 6.1 SO max 6.3 Libeccio 73 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.4° perc. +12.7° Assenti 6 SO max 6.9 Libeccio 72 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 3.7 NNO max 3.5 Maestrale 61 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 4 NNO max 4.3 Maestrale 59 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 1.8 OSO max 2.7 Libeccio 72 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° Assenti 6.2 SO max 6.3 Libeccio 78 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 6.6 SO max 6.7 Libeccio 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:01

