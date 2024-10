Previsioni Meteo Formigine: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Formigine indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C durante le prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 18°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con un cielo sereno e una temperatura di circa 14,8°C. Con il passare delle ore, si osserverà una lieve diminuzione della temperatura, che scenderà fino a 13,4°C all’alba. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, oscillando tra il 2% e il 7%, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 1%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 60%, mentre la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, arrivando al 28%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra i 2,3 km/h e i 8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi alta, raggiungendo il 75%. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 40%, ma non si prevedono eventi significativi. La velocità del vento rimarrà debole, con intensità che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 15°C e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che si attesteranno attorno al 32%. La velocità del vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Formigine nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un aumento della probabilità di piogge per il fine settimana. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero cambiare. La settimana successiva potrebbe portare un miglioramento, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.8° perc. +14.4° prob. 3 % 6.7 SO max 9.4 Libeccio 81 % 1007 hPa 3 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° prob. 9 % 5.4 O max 8.7 Ponente 86 % 1009 hPa 6 poche nuvole +13.6° perc. +13.3° prob. 1 % 2.3 O max 7.4 Ponente 88 % 1011 hPa 9 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° prob. 3 % 6.3 ENE max 8 Grecale 75 % 1013 hPa 12 nubi sparse +18° perc. +17.7° prob. 28 % 7.4 ENE max 7.8 Grecale 69 % 1013 hPa 15 nubi sparse +18.3° perc. +17.9° prob. 34 % 4.8 E max 5.6 Levante 67 % 1013 hPa 18 nubi sparse +16.3° perc. +16° prob. 32 % 4.2 ESE max 6.6 Scirocco 75 % 1015 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 2.7 ESE max 4.8 Scirocco 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.