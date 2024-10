Previsioni Meteo Formigine: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Formigine per Domenica 20 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto piovoso, con precipitazioni che si protrarranno fino alla mattina. La temperatura si manterrà attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un graduale miglioramento verso la sera, quando si prevede un parziale diradamento delle nubi. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente nord-ovest.

Durante la notte, Formigine sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento varierà tra i 2,4 km/h e i 5,8 km/h, mantenendosi su valori di brezza leggera. Le precipitazioni continueranno a cadere, accumulando circa 0,57 mm di pioggia.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, con pioggia leggera che persisterà fino a metà giornata. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. La velocità del vento si manterrà tra i 5 km/h e i 6,8 km/h, sempre con direzione nord.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. La pioggia cesserà, lasciando spazio a un cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16°C, mentre l’umidità inizierà a diminuire. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 4,4 km/h, con direzione ovest. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma le condizioni generali miglioreranno, permettendo di godere di una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Formigine indicano una giornata di Domenica 20 Ottobre caratterizzata da pioggia leggera al mattino, seguita da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.57 mm 3.2 NO max 12.7 Maestrale 96 % 1020 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.14 mm 2.4 N max 8.6 Tramontana 97 % 1021 hPa 6 pioggia leggera +14.9° perc. +15.1° 0.49 mm 5.8 N max 12.7 Tramontana 99 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.2° perc. +15.4° 0.81 mm 6.6 NNO max 13.1 Maestrale 98 % 1024 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.11 mm 5 NNO max 7.8 Maestrale 96 % 1025 hPa 15 cielo coperto +16° perc. +16.1° Assenti 5 O max 6.5 Ponente 93 % 1025 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° Assenti 3.8 O max 4.6 Ponente 93 % 1027 hPa 21 nubi sparse +14.9° perc. +14.9° Assenti 4.4 NNO max 4.8 Maestrale 96 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:19

