Previsioni Meteo Formigine: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Formigine indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. Con l’arrivo della mattina, le nuvole aumenteranno, portando a un cielo completamente coperto e temperature che raggiungeranno i 16°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante il pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni, mantenendo un cielo nuvoloso e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La sera porterà un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse, ma le temperature rimarranno fresche, intorno ai 13°C.

Nella notte che seguirà, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno nuovamente verso i 10°C. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra l’80% e il 86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Formigine nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un cielo che continuerà a presentarsi nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo locale. La settimana si prospetta quindi con condizioni simili, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato per affrontare le temperature autunnali.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Formigine

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.6° perc. +10° Assenti 5.3 SSE max 6.4 Scirocco 86 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.2° perc. +9.5° Assenti 3.3 S max 4.6 Ostro 86 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.6° perc. +9.9° Assenti 3.9 SSE max 4.8 Scirocco 84 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14.4° perc. +13.7° Assenti 3.7 ENE max 3.4 Grecale 71 % 1014 hPa 12 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° Assenti 3.3 NE max 2.3 Grecale 67 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.5° perc. +16° Assenti 4.5 NNE max 3.8 Grecale 67 % 1013 hPa 18 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° Assenti 1.9 SO max 2.5 Libeccio 78 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13° perc. +12.5° Assenti 3.6 SSO max 3.9 Libeccio 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:42

