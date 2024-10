Previsioni Meteo Francavilla Fontana: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Francavilla Fontana indicano una giornata caratterizzata da un inizio con pioggia leggera durante le prime ore della notte, che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco di circa 22°C nel tardo mattino. Il vento sarà moderato, proveniente principalmente da Nord e Nord-Ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 25 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, specialmente durante la notte e il pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche inizieranno con pioggia leggera. La temperatura si attesterà intorno ai 17°C, con una percezione leggermente inferiore. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che si aggirerà attorno al 5%. La velocità del vento sarà di circa 15 km/h, creando una leggera brezza. Con l’avanzare delle ore, la probabilità di precipitazioni diminuirà, e si passerà a condizioni più serene.

Nella mattina, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 22°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà tra i 12 e i 16 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 45%. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, grazie alla mancanza di precipitazioni e alla presenza di un cielo limpido.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione rispetto al mattino. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 16 km/h. L’umidità si alzerà nuovamente, ma rimarrà comunque gestibile.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 78%, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Francavilla Fontana suggeriscono una giornata che inizierà con qualche difficoltà a causa della pioggia leggera, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera piacevoli e sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 22°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.1° perc. +16.7° 0.1 mm 18.1 NNO max 33.8 Maestrale 73 % 1011 hPa 4 poche nuvole +16.1° perc. +15.8° prob. 64 % 14.7 NNO max 29.6 Maestrale 79 % 1011 hPa 7 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° prob. 23 % 16.1 NNO max 21.2 Maestrale 61 % 1013 hPa 10 cielo sereno +22° perc. +21.5° prob. 23 % 13.4 NO max 14.6 Maestrale 47 % 1013 hPa 13 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 12 N max 12.3 Tramontana 50 % 1012 hPa 16 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 16.2 NNE max 16.9 Grecale 65 % 1013 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.7° Assenti 9.8 NNE max 17.2 Grecale 76 % 1015 hPa 22 cielo sereno +16.3° perc. +16° Assenti 7 NNE max 7.8 Grecale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:19

