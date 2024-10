Previsioni Meteo Francavilla Fontana: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Francavilla Fontana indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento con cieli sereni. Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno la loro comparsa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, ma senza piogge.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà prevalentemente coperto con una temperatura di +21°C e un’umidità del 82%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 30,5 km/h, proveniente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 48,9 km/h. A partire dalle ore 03:00, si registrerà una leggera pioggia, con un accumulo di 0,71 mm, ma le precipitazioni cesseranno rapidamente.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 25°C alle ore 09:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà al 47%, rendendo l’aria più gradevole. Durante le ore centrali della giornata, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, ma senza piogge, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26°C.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole, mantenendo una temperatura di circa 24°C alle ore 15:00. La brezza si farà sentire con una velocità di circa 16 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole. La sera, invece, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Francavilla Fontana nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità, con un’alternanza di sole e nubi. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature, ma anche un incremento della probabilità di piogge. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 18 % 29.4 S max 44.9 Ostro 83 % 1013 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 69 % 12 S max 19.5 Ostro 77 % 1011 hPa 7 cielo sereno +21.9° perc. +21.9° prob. 20 % 16.8 SO max 23.9 Libeccio 65 % 1012 hPa 10 nubi sparse +25.6° perc. +25.3° prob. 16 % 17.1 OSO max 20.4 Libeccio 42 % 1012 hPa 13 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 14.6 SSO max 14.6 Libeccio 40 % 1011 hPa 16 poche nuvole +22.5° perc. +22.4° Assenti 15.7 S max 21.3 Ostro 61 % 1010 hPa 19 cielo coperto +20.5° perc. +20.8° Assenti 12.2 S max 24.4 Ostro 82 % 1011 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° Assenti 13.2 SSO max 25.9 Libeccio 78 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:14

