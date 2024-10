Previsioni Meteo Francavilla Fontana: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Francavilla Fontana indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà nuovamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,9°C all’inizio della giornata, per poi salire fino a raggiungere i 23°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 16,9°C e una copertura nuvolosa del 63%. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura del 95% alle 01:00 e mantenendosi su valori simili fino alle prime luci dell’alba. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 16,6°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 16,6°C a 22,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,8 km/h e i 4,5 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 45%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura massima si stabilirà attorno ai 23,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 3,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto fino a tarda notte, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 99%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 2,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di tenere in considerazione queste informazioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 3.8 NO max 4.2 Maestrale 77 % 1027 hPa 4 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 1.6 N max 2.5 Tramontana 78 % 1026 hPa 7 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 3.1 O max 4 Ponente 69 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° Assenti 3.7 O max 3.9 Ponente 53 % 1027 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +22.7° Assenti 1.4 E max 5.2 Levante 44 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° Assenti 3.1 ENE max 5.4 Grecale 66 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 1.5 NE max 3 Grecale 68 % 1026 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17° Assenti 0.8 NO max 2.6 Maestrale 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 16:52

