Previsioni Meteo Francavilla Fontana: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà tra i 16,2°C e i 22,5°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100% in serata. I venti saranno moderati, con una velocità che potrà arrivare fino a 21 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,2°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che non supereranno i 4,1 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 48%. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere fino al pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,9°C e 22,4°C, con un cielo che rimarrà coperto. I venti diventeranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 13 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, quindi non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,3°C. Il cielo rimarrà completamente coperto, con venti che continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Francavilla Fontana nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteorologica non evidenzia precipitazioni imminenti, ma l’umidità elevata e i venti moderati potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori per godere di cieli sereni e temperature più calde.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16° perc. +15.9° Assenti 1.9 ESE max 3.3 Scirocco 87 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.4° perc. +15.3° Assenti 2.5 NE max 3.8 Grecale 88 % 1024 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 4.2 NNE max 5.3 Grecale 78 % 1025 hPa 10 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° Assenti 5.5 N max 5.8 Tramontana 52 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.4° perc. +22° Assenti 10 NNE max 9.9 Grecale 47 % 1023 hPa 16 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 12.9 N max 21 Tramontana 76 % 1023 hPa 19 cielo coperto +16.7° perc. +16.7° Assenti 10.7 N max 19.2 Tramontana 86 % 1023 hPa 22 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° Assenti 11.6 NNO max 23 Maestrale 88 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 16:47

