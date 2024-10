Previsioni Meteo Francavilla Fontana: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge che si alterneranno tra leggere e moderate durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con massime che non supereranno i 21°C. La presenza di venti sostenuti, provenienti prevalentemente da Sud-Est, contribuirà a rendere l’atmosfera più frizzante, con raffiche che potranno raggiungere i 53,5 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una umidità elevata che raggiungerà il 88%. La velocità del vento sarà di circa 20,6 km/h, creando una brezza tesa. La probabilità di precipitazioni sarà del 58%.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Si assisterà a piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata, con temperature che scenderanno fino a 19°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Est, con velocità che varierà tra i 26,5 km/h e i 32,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si faranno più severe, con piogge moderate che porteranno a un abbassamento delle temperature fino a 17,7°C. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 52,4 km/h, rendendo il clima piuttosto fresco e ventoso. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 91%.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a cadere, mantenendo un’intensità moderata. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con un’ulteriore diminuzione della percezione termica a causa del vento forte. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, attorno al 90%, e le condizioni di maltempo si protrarranno fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Sabato 19 Ottobre evidenziano una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.38 mm 18.8 SSE max 35.2 Scirocco 90 % 1015 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +19.2° prob. 85 % 15.9 SE max 31.8 Scirocco 88 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20° perc. +20.2° prob. 55 % 26.5 SE max 36.2 Scirocco 82 % 1015 hPa 10 pioggia moderata +20.5° perc. +20.6° 1.21 mm 32.7 SE max 40.2 Scirocco 80 % 1016 hPa 13 forte pioggia +17.9° perc. +18.2° 4.22 mm 32.3 SE max 46.9 Scirocco 92 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +17.7° perc. +17.9° 0.88 mm 33.1 SE max 50.2 Scirocco 92 % 1016 hPa 19 pioggia moderata +17.5° perc. +17.7° 1.35 mm 32.6 SE max 51.7 Scirocco 90 % 1017 hPa 22 pioggia moderata +17.2° perc. +17.3° 1.83 mm 23.2 SE max 40.6 Scirocco 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:59

