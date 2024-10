Previsioni Meteo Francavilla Fontana: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 23°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 35,3 km/h. L’umidità sarà alta, superando il 90% in diverse fasce orarie, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 96% entro le prime ore del mattino. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 16,5 km/h, proveniente da Sud-Sud Est.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 22,7°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 67%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e umida. Non si prevedono precipitazioni significative fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con un incremento della probabilità di precipitazioni fino al 34%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 20,8°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 35,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Le piogge diventeranno moderate, con accumuli che potranno superare i 1,87 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Francavilla Fontana nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da Sabato, con un parziale ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Venerdì, poiché le piogge potrebbero rendere il clima più fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.5° perc. +18.9° Assenti 12.9 SSE max 29.7 Scirocco 94 % 1019 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +19.3° Assenti 16.5 SSE max 32.9 Scirocco 94 % 1018 hPa 7 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° Assenti 19.4 SSE max 31.4 Scirocco 84 % 1019 hPa 10 cielo coperto +22.7° perc. +22.8° Assenti 23.3 S max 26.7 Ostro 67 % 1019 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23.3° prob. 8 % 23.6 SSE max 25.9 Scirocco 64 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.35 mm 18.7 SSE max 28.9 Scirocco 82 % 1016 hPa 19 pioggia moderata +19.4° perc. +19.8° 1.65 mm 20.2 SSE max 33.9 Scirocco 92 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +19.3° perc. +19.6° 0.36 mm 9.9 SSE max 20.2 Scirocco 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.