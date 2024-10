Previsioni Meteo Francavilla Fontana: tutti i dettagli per la prossima settimana 7 – 10 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6% e temperature intorno ai 15,8°C. Durante la mattina, si prevede un aumento delle temperature fino a 22,6°C e un leggero incremento della nuvolosità. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il 53%, con temperature attorno ai 23,4°C. La sera, il cielo tornerà sereno. Martedì, il cielo sarà coperto al mattino con temperature fino a 23,3°C e vento sostenuto. Mercoledì porterà piogge leggere e temperature intorno ai 20,8°C, mentre Giovedì si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature fino a 25,2°C.

Lunedì 7 Ottobre

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita di 15,4°C. La velocità del vento sarà di 1,6 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 2,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera variazione nella copertura nuvolosa, che si porterà al 10%. Le temperature saliranno fino a 22,6°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 22,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est a una velocità di circa 7,4 km/h. L’umidità scenderà al 46%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1018 hPa.

Nel pomeriggio, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 53%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,4°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 22,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,2 km/h da Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 45%, e la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

La sera porterà un cielo sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 0%. Le temperature si abbasseranno fino a 17,5°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 17,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est a una velocità di 6,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1019 hPa.

Martedì 8 Ottobre

Nella notte di Martedì 8 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,3°C, con una temperatura percepita di 17°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 23,3°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 23,1°C. Il vento aumenterà in intensità, raggiungendo i 24,7 km/h da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 88%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,2°C alle 18:00, con una temperatura percepita di 20,6°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, raggiungendo i 24,8 km/h da Sud-Sud Est. L’umidità aumenterà al 77%, e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

La sera porterà un cielo sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 9%. Le temperature si abbasseranno fino a 20,6°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 20,7°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud a una velocità di 26,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1015 hPa.

Mercoledì 9 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 9 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,2°C, con una temperatura percepita di 21,5°C. La velocità del vento sarà di 27 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 43,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, si registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 20,8°C alle 01:00, con una temperatura percepita di 21°C. La velocità del vento sarà di 18,6 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 78%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1014 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C alle 19:00, con una temperatura percepita di 22,1°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, raggiungendo i 21,1 km/h da Sud. L’umidità si attesterà attorno all’87%, e la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

La sera porterà un cielo parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 82%. Le temperature si abbasseranno fino a 20,5°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 21,1°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud a una velocità di 15,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 95%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Giovedì 10 Ottobre

Nella notte di Giovedì 10 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,2°C, con una temperatura percepita di 20,8°C. La velocità del vento sarà di 12,5 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 20,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 25,2°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 25,1°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Ovest a una velocità di 21,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1009 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25,6°C alle 10:00, con una temperatura percepita di 25,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,7 km/h da Sud-Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 51%, e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

La sera porterà un cielo sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 3%. Le temperature si abbasseranno fino a 20,2°C alle 06:00, con una temperatura percepita di 20,5°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud a una velocità di 10,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli, seguiti da un aumento della nuvolosità e possibilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno approfittare delle belle giornate di Lunedì e Martedì, mentre Mercoledì e Giovedì porteranno condizioni più variabili. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

