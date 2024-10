Previsioni Meteo Frattamaggiore: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Frattamaggiore si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio di mattina con condizioni di cielo prevalentemente sereno, che si trasformeranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,2°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un abbassamento delle temperature, accompagnato da precipitazioni.

Durante la notte, Frattamaggiore presenterà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 74%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 2,2 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, con nubi sparse che porteranno le temperature a salire fino a 25,2°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,3 km/h nel pomeriggio, mentre l’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge. Le temperature inizieranno a calare, e si prevede un passaggio a condizioni di cielo coperto. Le precipitazioni si intensificheranno nel tardo pomeriggio e nella sera, con piogge che potrebbero risultare moderate. Le temperature scenderanno fino a 19,9°C e la probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo valori significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Frattamaggiore nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un aumento delle precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Domani, ci si aspetta un ulteriore calo termico e condizioni di cielo variabile, mentre dopodomani le condizioni potrebbero stabilizzarsi, con un ritorno a cieli più sereni. È consigliabile prepararsi a un cambio di tempo e tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 2.2 ESE max 4.6 Scirocco 74 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 2.5 SE max 3.9 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 4.4 E max 5.9 Levante 74 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° Assenti 8.7 SSE max 13.2 Scirocco 55 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.1° perc. +25° Assenti 19.3 S max 26.3 Ostro 50 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.5° perc. +24.4° Assenti 19.6 SSE max 27.9 Scirocco 56 % 1012 hPa 18 nubi sparse +22.9° perc. +22.9° prob. 10 % 13.2 SSE max 24.8 Scirocco 62 % 1011 hPa 21 forte pioggia +18.2° perc. +18.2° 4.6 mm 13.9 SO max 35.6 Libeccio 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:28

