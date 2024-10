Previsioni Meteo Frattamaggiore: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 26 Ottobre, Frattamaggiore si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una progressiva diminuzione della temperatura nel corso della giornata, accompagnata da una leggera brezza. L’umidità si manterrà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà limitata al 20%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’80%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,4 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 23,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità continuerà a essere elevata, oscillando tra il 59% e il 72%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti principalmente da sud-ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, scendendo fino a circa 21°C entro le ore serali. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 99%. Anche in questa fase della giornata, l’umidità si manterrà alta, attorno al 67%. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che non supererà i 8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che raggiungerà il 75%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frattamaggiore indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e umido, con un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno stabili. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e una diminuzione dell’umidità, rendendo le temperature più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.6° perc. +19.7° Assenti 2.6 N max 3.4 Tramontana 80 % 1023 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +19.3° Assenti 0.9 NE max 1.4 Grecale 81 % 1022 hPa 6 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 2.7 NE max 3.4 Grecale 80 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° Assenti 1.3 E max 3 Levante 67 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° Assenti 5.1 SO max 4.5 Libeccio 59 % 1022 hPa 15 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° Assenti 8.4 OSO max 6.7 Libeccio 62 % 1021 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° prob. 3 % 3.5 OSO max 5.6 Libeccio 71 % 1022 hPa 21 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 0.4 ONO max 4 Maestrale 75 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:02

