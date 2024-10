Previsioni Meteo Frosinone: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Frosinone si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto mite e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli durante la mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un abbassamento delle temperature e a un cielo prevalentemente coperto. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un certo fresco nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 15,1°C, che si percepirà come 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 16%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di 5,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, attorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’81%, con un vento leggero che varierà tra i 4 e i 5 km/h. L’umidità si ridurrà, arrivando al 48%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,1°C alle 17:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest a una velocità di circa 3,4 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 73%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,8°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 24% al 19%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Frosinone indicano un clima variabile, con temperature che tenderanno a scendere e un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che il tempo rimanga instabile, con possibilità di piogge leggere nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono cieli sereni nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Frosinone

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.9° perc. +14.2° Assenti 5.6 NNE max 4.9 Grecale 67 % 1025 hPa 4 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 5.6 NNE max 5 Grecale 67 % 1024 hPa 7 nubi sparse +16.8° perc. +16.2° Assenti 4.3 NNE max 4 Grecale 65 % 1025 hPa 10 nubi sparse +21.4° perc. +20.9° Assenti 3.5 SSO max 1.9 Libeccio 50 % 1025 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +21.8° Assenti 3.4 SO max 4.1 Libeccio 49 % 1023 hPa 16 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 1.3 OSO max 1.9 Libeccio 69 % 1023 hPa 19 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 5.1 N max 4.8 Tramontana 75 % 1024 hPa 22 poche nuvole +15.6° perc. +15.2° Assenti 5.1 NNE max 4.7 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:01

