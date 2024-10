Previsioni Meteo Frosinone: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Frosinone si preannuncia come una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,7°C. Con l’arrivo della mattina, si registreranno le prime piogge leggere, che continueranno a manifestarsi fino al pomeriggio. Le temperature massime si manterranno attorno ai 17,7°C durante le ore centrali della giornata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento, con un aumento della copertura nuvolosa ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno nuovamente.

Nella notte, il cielo sarà sereno con nubi sparse e una temperatura di 12,7°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 4,1 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa.

Durante la mattina, il meteo cambierà drasticamente. A partire dalle 09:00, si prevederanno piogge leggere che continueranno fino a mezzogiorno. Le temperature scenderanno a 15°C e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 87%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che toccheranno il 99% alle 13:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno e si prevede una copertura nuvolosa che varierà dal 74% al 89%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre il vento continuerà a soffiare leggero da Est. La pressione atmosferica rimarrà costante, intorno ai 1012 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature scenderanno a 12,8°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si attesteranno sui 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Frosinone indicano una giornata di transizione, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno quindi aspettarsi un inizio di settimana più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° prob. 31 % 4.1 NE max 4 Grecale 85 % 1012 hPa 3 cielo sereno +12.2° perc. +11.7° prob. 20 % 4.2 NE max 4 Grecale 85 % 1012 hPa 6 cielo sereno +13° perc. +12.5° prob. 19 % 4.7 NE max 4.4 Grecale 83 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +17.7° perc. +17.3° 0.13 mm 8 SSE max 11.6 Scirocco 69 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.6 mm 5.3 E max 9.8 Levante 87 % 1012 hPa 15 nubi sparse +15.2° perc. +15° prob. 85 % 5.8 E max 8.7 Levante 84 % 1012 hPa 18 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° prob. 65 % 4.3 ENE max 4.1 Grecale 88 % 1013 hPa 21 poche nuvole +12.5° perc. +12° prob. 4 % 4.7 NNE max 4.4 Grecale 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:36

