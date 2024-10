Previsioni Meteo Frosinone: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Frosinone si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,3°C durante la notte a un massimo di 22,8°C nel corso della mattina. La presenza di una leggera brezza accompagnerà le ore diurne, rendendo l’atmosfera gradevole e ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 61%. I venti, provenienti da Nord-Nord Est, soffieranno a una velocità di circa 7 km/h, creando una leggera brezza. Le condizioni di precipitazioni rimarranno assenti, garantendo una serata tranquilla.

Nella mattina, il sole sorgerà e porterà con sé un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22,8°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà il bel tempo. L’umidità scenderà al 40%, mentre i venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 2,9 km/h e 4,1 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 16°C verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole che non comprometteranno la visibilità del sole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una leggera intensità.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità si attesterà intorno al 69%, mentre i venti si manterranno leggeri, con velocità di circa 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frosinone indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questo periodo per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.1° perc. +13.1° Assenti 6.8 NNE max 5.7 Grecale 61 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.6° perc. +12.5° Assenti 6.9 NNE max 6 Grecale 60 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.7° perc. +14.8° Assenti 5.9 NNE max 5.4 Grecale 56 % 1025 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +20.8° Assenti 2.7 OSO max 3.8 Libeccio 42 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.8° perc. +22.2° Assenti 4.6 SO max 5.8 Libeccio 40 % 1023 hPa 16 poche nuvole +17.4° perc. +16.8° Assenti 3.2 O max 4.4 Ponente 65 % 1023 hPa 19 poche nuvole +15.3° perc. +14.7° Assenti 5.1 N max 5 Tramontana 72 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 6.2 N max 6 Tramontana 68 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.