Previsioni Meteo Frosinone: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

Domenica 6 Ottobre a Frosinone si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,5°C durante la notte a un massimo di 20,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 7,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, Frosinone godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 7%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche deboli. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,7°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 21%. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, mantenendosi su valori di 5,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno una percentuale del 64%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,3°C, mentre il vento si manterrà moderato, con velocità di circa 6 km/h. L’umidità continuerà a scendere, arrivando a circa il 54%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si attesteranno attorno al 58%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 14,6°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità aumenterà nuovamente, portandosi fino all’85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frosinone nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno stabili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la settimana piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.5° perc. +12.2° prob. 10 % 3.9 NNE max 3.5 Grecale 92 % 1014 hPa 3 cielo sereno +12° perc. +11.7° prob. 9 % 4.1 NE max 3.5 Grecale 92 % 1013 hPa 6 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° prob. 5 % 3.3 NNE max 3.2 Grecale 89 % 1014 hPa 9 poche nuvole +17.6° perc. +17.4° prob. 3 % 3.5 SSO max 3.9 Libeccio 73 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.3° perc. +19.8° Assenti 6 SO max 7.8 Libeccio 56 % 1014 hPa 15 nubi sparse +19.7° perc. +19.2° Assenti 6 SO max 7 Libeccio 58 % 1013 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 3.2 O max 4.1 Ponente 80 % 1015 hPa 21 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° Assenti 2.1 NE max 2.2 Grecale 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:35

