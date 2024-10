Previsioni Meteo Fucecchio: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fucecchio di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di pioggia leggera e schiarite. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, mentre si prevede un aumento della copertura nuvolosa verso l’alba. Le temperature si manterranno attorno ai 16,8°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono occasionali piogge.

Nella mattina, il tempo si presenterà instabile, con pioggia leggera prevista a partire dalle 08:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 89% di nuvolosità. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un ritorno di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,1°C. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, con una probabilità di pioggia che potrà arrivare fino al 51%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che varieranno tra i 10 e i 13 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi attorno ai 14°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’83%, mentre il vento si farà più leggero, con velocità comprese tra i 2 e i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fucecchio nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Sabato e Domenica potrebbero presentare condizioni simili, con un’alternanza di schiarite e annuvolamenti. Sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° prob. 10 % 8 SO max 16.2 Libeccio 80 % 1007 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° prob. 18 % 9.8 SO max 23.5 Libeccio 80 % 1008 hPa 7 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° prob. 4 % 7 ESE max 14.8 Scirocco 81 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +17.2° perc. +17.1° 0.1 mm 2.7 NNO max 5.9 Maestrale 81 % 1012 hPa 13 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° prob. 47 % 12.7 ONO max 19 Maestrale 62 % 1013 hPa 16 nubi sparse +18° perc. +17.8° prob. 39 % 7.4 O max 9.4 Ponente 73 % 1014 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 1.8 ESE max 2.4 Scirocco 77 % 1015 hPa 22 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 2.5 ESE max 3.1 Scirocco 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:35

