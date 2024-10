Previsioni Meteo Fucecchio: tutti i dettagli per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’89% e temperature intorno ai +16,4°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con temperature che saliranno fino a +21,7°C. Nel pomeriggio, si manterrà il cielo coperto e le temperature toccheranno un picco di +22,2°C. Martedì, il cielo si schiarirà, passando a una copertura nuvolosa del 22% e temperature fino a +23,4°C. Mercoledì, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature stabili attorno ai +16,6°C. Giovedì, si prevede una copertura nuvolosa del 97% e temperature intorno ai +19,7°C. Precipitazioni moderate sono attese Mercoledì.

Lunedì 14 Ottobre

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 89%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,4°C, con una temperatura percepita di +16,2°C. La velocità del vento sarà di 3,3 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,5 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1021 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da +16,9°C alle 07:00 fino a raggiungere i +21,7°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 1,5 km/h e 4,2 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà tra il 60% e il 79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature raggiungeranno il picco di +22,2°C alle 13:00, per poi scendere a +20,1°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, toccando i 6,8 km/h alle 16:00. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1018 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno progressivamente da +17,6°C alle 18:00 a +16,2°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 1,3 km/h e 4,8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’88% alle 22:00.

Martedì 15 Ottobre

Nella notte di Martedì 15 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,7°C, con una temperatura percepita di +15,6°C. La velocità del vento sarà di 3,6 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,7 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentando poche nuvole con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature saliranno rapidamente, partendo da +16,7°C alle 07:00 fino a raggiungere i +23,4°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 4,5 km/h e 6,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Est. L’umidità si attesterà tra il 56% e il 80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso le 15:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 7,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1018 hPa.

Nella sera, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature scenderanno progressivamente da +17,7°C alle 19:00 a +16,2°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà tra 6,9 km/h e 7,5 km/h, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo l’83%.

Mercoledì 16 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 16 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,1°C, con una temperatura percepita di +16°C. La velocità del vento sarà di 7,7 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,7 km/h. L’umidità sarà attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,6°C alle 07:00 e scenderanno a +16,2°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 5,4 km/h e 8,7 km/h, mantenendosi prevalentemente da Est. L’umidità si attesterà tra il 94% e il 97%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +16,6°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 4,1 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 96%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1019 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno progressivamente da +17°C alle 19:00 a +17,2°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà tra 4,4 km/h e 5,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 93%.

Giovedì 17 Ottobre

Nella notte di Giovedì 17 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà intorno ai +17,1°C, con una temperatura percepita di +17,2°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,9°C alle 01:00 e scenderanno a +19,9°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 5,9 km/h e 10,5 km/h, mantenendosi prevalentemente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà tra il 74% e il 92%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1018 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +19,7°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 10,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1016 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno progressivamente da +17,1°C alle 20:00 a +17,2°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà tra 4,4 km/h e 5,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 93%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente coperto con temperature che varieranno da un minimo di +15,5°C a un massimo di +24,1°C. Si prevedono anche alcune precipitazioni moderate, in particolare Mercoledì, con una probabilità di pioggia che potrebbe influenzare le attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.