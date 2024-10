Previsioni Meteo Galatina: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Galatina si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra 17,8°C e 18,4°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da poche nuvole a nubi sparse. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, portando a un cielo coperto nel tardo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 63% e il 65%. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la giornata si concluderà senza pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa predominante. Giovedì e Venerdì potrebbero presentare un leggero miglioramento, con schiarite temporanee, ma la tendenza generale rimarrà verso un clima nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di pieno sole nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.2° perc. +18.2° Assenti 11.3 NNO max 21.7 Maestrale 84 % 1019 hPa 4 poche nuvole +17.8° perc. +17.8° Assenti 11.6 N max 19.2 Tramontana 84 % 1019 hPa 7 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 13 N max 16.8 Tramontana 67 % 1021 hPa 10 nubi sparse +24.3° perc. +24° Assenti 11.4 N max 11.8 Tramontana 47 % 1020 hPa 13 nubi sparse +24.9° perc. +24.6° Assenti 11.9 NNE max 11.2 Grecale 46 % 1019 hPa 16 nubi sparse +22° perc. +21.8° Assenti 9 NE max 11.2 Grecale 58 % 1019 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° Assenti 2.2 NE max 4.1 Grecale 64 % 1020 hPa 22 cielo coperto +20.5° perc. +20.3° Assenti 2.1 ONO max 3.1 Maestrale 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:01

