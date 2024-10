Previsioni Meteo Galatina: il bollettino per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si registrerà pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 99%, con temperature intorno ai 23,4°C. Il vento sarà forte, con velocità di 37,7 km/h e raffiche fino a 52,1 km/h. Le precipitazioni moderate porteranno un accumulo di 0,22 mm. La mattina, la pioggia continuerà fino alle 09:00, con temperature tra 23,5°C e 24,7°C. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento, con pioggia leggera e temperature attorno ai 24,4°C. Sabato, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature di circa 19,3°C e senza precipitazioni. Domenica, condizioni serene e temperature gradevoli intorno ai 21,5°C caratterizzeranno la giornata.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, Galatina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 23,4°C, con una temperatura percepita di 24,1°C. La velocità del vento sarà di 37,7 km/h proveniente da Sud, con raffiche che potranno toccare i 52,1 km/h, rendendo il vento piuttosto forte. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,22 mm di pioviggine. L’umidità sarà elevata, attorno all’86%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente. La pioggia moderata continuerà fino alle 09:00, con una temperatura che varierà tra 23,5°C e 24,7°C. La copertura nuvolosa scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 90%. La velocità del vento si ridurrà a 21,2 km/h, mentre le raffiche si manterranno intorno ai 28,1 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli di pioviggine che raggiungeranno i 1,45 mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a migliorare leggermente. La pioggia si attenuerà, passando a pioggia leggera con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 24,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 11% alle 13:00, ma aumenterà nuovamente nel corso del pomeriggio. La velocità del vento sarà di circa 13,1 km/h, con raffiche che non supereranno i 15,4 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli di 1,18 mm.

Infine, nella sera, il tempo si stabilizzerà ulteriormente. Le nuvole si diraderanno e si passerà a nubi sparse con una temperatura che scenderà a 21,5°C. La velocità del vento sarà di 8,9 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1009 hPa.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 17%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà di 14,5 km/h da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 26,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1011 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra 20°C e 21,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 98% alle 09:00. La velocità del vento sarà di circa 8,5 km/h, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si attesterà attorno al 49%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a deteriorarsi leggermente, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che scenderanno a 20,5°C. La velocità del vento aumenterà a 6,7 km/h, e si prevedono leggere piogge con accumuli di 0,19 mm. La copertura nuvolosa sarà attorno al 64%, mentre l’umidità si manterrà al 60%.

Nella sera, il cielo si schiarirà, tornando a condizioni di cielo sereno. La temperatura scenderà a 18°C, con una velocità del vento di 2,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 74%.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’1%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà di 7,6 km/h da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,2 km/h. L’umidità si manterrà al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1011 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 21,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 4%. La velocità del vento aumenterà a 17,5 km/h, con raffiche che potranno toccare i 19,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 50%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’88%, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento sarà di 20,3 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 21,7 km/h. L’umidità si manterrà al 55%.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno a 17,7°C. La velocità del vento sarà di 13,3 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Galatina si presenterà con un inizio piovoso Venerdì, seguito da un Sabato con miglioramenti e un Domenica caratterizzata da condizioni serene e temperature gradevoli. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare della Domenica per attività all’aperto, mentre il Venerdì sarà più adatto per rimanere al coperto.

