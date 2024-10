Previsioni Meteo Galatina: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Galatina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con un vento fresco proveniente da Nord-Nord Ovest. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una brezza tesa. Nel complesso, si prevede un clima asciutto e stabile, senza precipitazioni.

Durante il corso della notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che varieranno da 17,4°C a 16,8°C. La velocità del vento si manterrà tra i 16 km/h e i 24 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 42 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a rimanere stabile, con temperature che saliranno fino a 22°C. Il vento, sempre da Nord, si presenterà con una velocità di circa 25 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 50% entro le ore centrali della giornata. Non si registreranno precipitazioni, garantendo una giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 70%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono piogge, mantenendo il trend asciutto della giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Il vento si farà più leggero, ma continuerà a mantenere una direzione costante da Nord. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’83%, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 31 Ottobre a Galatina si presentano favorevoli, con un clima sereno e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.3° perc. +17.3° Assenti 23 NNO max 40.8 Maestrale 87 % 1021 hPa 5 cielo sereno +17.2° perc. +17.3° Assenti 24.3 NNO max 42.6 Maestrale 87 % 1021 hPa 8 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° Assenti 28.8 N max 34.5 Tramontana 63 % 1022 hPa 11 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 28.6 N max 33.8 Tramontana 50 % 1022 hPa 14 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 24.1 N max 30.2 Tramontana 55 % 1022 hPa 17 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 18.5 N max 31.1 Tramontana 69 % 1022 hPa 20 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 19 N max 35.3 Tramontana 79 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16.8° perc. +16.8° Assenti 16.1 N max 31.8 Tramontana 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:42

