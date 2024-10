Previsioni Meteo Galatina: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Galatina si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che oscilleranno intorno ai 17°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con l’apparizione di poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si stabilizzerà, mantenendo temperature simili e una copertura nuvolosa che aumenterà. Infine, la sera si presenterà nuovamente con cielo coperto e temperature in calo.

Durante la notte, Galatina sperimenterà un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 17,6°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h da Nord-Nord Ovest, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo si schiarirà leggermente, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali della giornata. La brezza sarà ancora presente, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 22 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 62%. Questo clima mite e ventilato renderà la mattinata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo per gran parte del tempo. Le temperature si manterranno sui 20°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 26 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 72%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una certa intensità, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° Assenti 13.1 NNO max 26.6 Maestrale 91 % 1023 hPa 5 nubi sparse +17.1° perc. +17.2° Assenti 15.6 NNO max 31.5 Maestrale 92 % 1023 hPa 8 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 22 N max 25.7 Tramontana 74 % 1024 hPa 11 poche nuvole +22° perc. +21.9° Assenti 22.5 N max 23.5 Tramontana 62 % 1023 hPa 14 poche nuvole +21.2° perc. +21° Assenti 23.5 N max 26 Tramontana 65 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 18.5 N max 29.2 Tramontana 83 % 1022 hPa 20 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° Assenti 16.6 NNO max 30.2 Maestrale 86 % 1022 hPa 23 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° Assenti 16.2 NNO max 31.9 Maestrale 89 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.