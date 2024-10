Previsioni Meteo Gallarate: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Gallarate si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un miglioramento, con l’emergere di nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 18,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2 e i 4 km/h, mentre l’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno all’80%.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che scenderanno leggermente, fino a 12,6°C alle 5:00. La mattina inizierà con nubi sparse, con temperature che saliranno progressivamente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 17°C, mentre l’umidità comincerà a diminuire, portandosi attorno al 69%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, con poche nuvole e temperature che toccheranno un massimo di 18,8°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 3 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 90%. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Gallarate indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un passaggio da un cielo coperto a uno sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una stabilità meteorologica, con condizioni favorevoli per attività all’aperto. La situazione climatica rimarrà favorevole, rendendo i prossimi giorni ideali per godere di un clima autunnale piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.9° Assenti 4 NNO max 4.2 Maestrale 88 % 1026 hPa 4 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 4.2 NNO max 4.4 Maestrale 86 % 1026 hPa 7 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 3.9 N max 4 Tramontana 84 % 1027 hPa 10 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 1.2 S max 1.3 Ostro 69 % 1027 hPa 13 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 2 SSO max 1.2 Libeccio 64 % 1025 hPa 16 poche nuvole +16.9° perc. +16.6° Assenti 3.2 SO max 3.5 Libeccio 75 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.1° perc. +14.9° Assenti 3.3 NNO max 3.6 Maestrale 84 % 1025 hPa 22 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 4.8 N max 4.4 Tramontana 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:13

