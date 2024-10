Previsioni Meteo Gallarate: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Gallarate si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano cieli completamente sgombri da nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli per gran parte della giornata. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore rispetto a quella reale, ma comunque confortevole. I venti saranno deboli, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,7°C, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, ma non si prevedono precipitazioni. Proseguendo nella mattina, il clima rimarrà stabile, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,2°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, il cielo si presenterà sereno e l’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 19,5°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3,4 km/h, rendendo l’aria particolarmente calma. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%, contribuendo a un clima secco e gradevole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Gallarate nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, con una stabilità che caratterizzerà anche i giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di cieli limpidi.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.5° perc. +13.2° Assenti 5 N max 4.9 Tramontana 87 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.9° perc. +12.5° Assenti 4.7 N max 4.6 Tramontana 86 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 4.8 N max 6 Tramontana 81 % 1026 hPa 10 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 0.1 SE max 1.8 Scirocco 64 % 1026 hPa 13 cielo sereno +19.5° perc. +19° Assenti 3.3 SSO max 2.2 Libeccio 59 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 2 SO max 2.2 Libeccio 69 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.5° perc. +15.2° Assenti 4.6 N max 4.5 Tramontana 79 % 1025 hPa 22 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 4.4 N max 4.2 Tramontana 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:11

