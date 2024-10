Previsioni Meteo Gallarate: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i +11°C e i +16,9°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, ma si registreranno raffiche più intense nel pomeriggio e in serata. L’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno fino a +11,2°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 92%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa +16°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 4 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 79%, ma non si registreranno piogge.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16,9°C e il vento si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 10,5 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che potrebbero arrivare fino al 32%.

La sera sarà caratterizzata da piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai +14,6°C. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 1,69 mm. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, con raffiche che potranno raggiungere i 31,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 93%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un abbassamento delle temperature, che potrebbe portare a un clima più fresco e umido. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando con attenzione le proprie uscite.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13° perc. +12.7° prob. 65 % 4.8 O max 7.4 Ponente 91 % 1006 hPa 3 cielo coperto +11.9° perc. +11.6° prob. 1 % 4.8 ONO max 6.5 Maestrale 92 % 1006 hPa 6 cielo coperto +11.3° perc. +10.9° prob. 1 % 4 NNO max 4.8 Maestrale 91 % 1006 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 3.8 N max 5.3 Tramontana 77 % 1007 hPa 12 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 1.4 E max 2.7 Levante 79 % 1006 hPa 15 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° prob. 23 % 1.4 E max 3.6 Levante 79 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +15.1° perc. +14.9° 0.17 mm 5.6 NE max 10.5 Grecale 87 % 1004 hPa 21 pioggia moderata +14.7° perc. +14.7° 1.52 mm 7.4 ENE max 26.5 Grecale 93 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:44

