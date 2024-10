Previsioni Meteo Gallarate: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Gallarate si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai 14,5°C durante la notte e che raggiungeranno un massimo di 15°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,2 km/h.

Durante la notte, le condizioni saranno di pioggia leggera, con temperature che si attesteranno attorno ai 14,4°C. La pioggia continuerà a cadere, con un’intensità che varierà da leggera a moderata. L’umidità rimarrà alta, intorno al 94%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle piogge, con un incremento dell’intensità che porterà a piogge moderate. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 14,4°C e 14,9°C. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord-Est. L’umidità continuerà a essere elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un picco di pioggia forte intorno alle 14:00, con accumuli significativi che potranno raggiungere i 4,48 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,6°C, mentre il vento potrebbe aumentare leggermente in intensità, con raffiche che potrebbero superare i 21 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur con intensità ridotta. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, mentre le precipitazioni si ridurranno a piogge leggere. La pressione atmosferica inizierà a salire, portando a una leggera stabilizzazione delle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione potrebbe migliorare solo a partire da lunedì, quando si prevede un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.5° perc. +14.5° 0.52 mm 4.2 NNE max 9.7 Grecale 94 % 1023 hPa 3 pioggia leggera +14.4° perc. +14.4° 0.14 mm 3.7 NNE max 8.7 Grecale 94 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.34 mm 3.3 ENE max 8 Grecale 95 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.3 mm 3.9 NE max 9.5 Grecale 92 % 1023 hPa 12 pioggia moderata +14.9° perc. +14.9° 2.47 mm 6.4 NE max 15.5 Grecale 94 % 1022 hPa 15 pioggia moderata +14.6° perc. +14.7° 3.66 mm 8.8 NNE max 21.2 Grecale 96 % 1021 hPa 18 pioggia moderata +14.6° perc. +14.6° 3.05 mm 4.7 NNE max 9 Grecale 97 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.44 mm 4.2 NE max 9.1 Grecale 97 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.