Previsioni Meteo Gallarate: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere alternate a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 9,7°C e i 15,7°C. La presenza di umidità elevata e venti leggeri contribuiranno a creare una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,3°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 4 km/h, proveniente da direzioni variabili, mentre l’umidità si manterrà alta, superando il 90%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 15,6°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità con il ritorno di piogge leggere. Le temperature subiranno una leggera diminuzione, attestandosi attorno ai 14°C. Le precipitazioni, seppur leggere, potrebbero risultare più frequenti, con accumuli che raggiungeranno i 0,33 mm. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 70%.

La sera porterà un graduale miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso e a tratti sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 9,7°C. La ventilazione si farà più leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità che potrebbe continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda le precipitazioni. La situazione meteo potrebbe migliorare nel fine settimana, ma è sempre utile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.3° perc. +11° 0.12 mm 4.1 NO max 9.6 Maestrale 95 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +11.1° perc. +10.6° 0.1 mm 3.8 N max 6.2 Tramontana 90 % 1006 hPa 6 cielo coperto +11.1° perc. +10.6° prob. 40 % 3.6 ENE max 6.5 Grecale 90 % 1007 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 23 % 2.7 ESE max 3.3 Scirocco 77 % 1008 hPa 12 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° prob. 18 % 7.4 SSE max 6.2 Scirocco 63 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +14.3° perc. +13.7° 0.22 mm 8.9 SE max 10.2 Scirocco 73 % 1009 hPa 18 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° prob. 30 % 4.9 SE max 8.1 Scirocco 85 % 1012 hPa 21 nubi sparse +11.1° perc. +10.6° Assenti 2.9 N max 3.4 Tramontana 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:53

