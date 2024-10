Previsioni Meteo Gallarate: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, mentre nella mattina le condizioni rimarranno stabili, con un cielo nuvoloso e temperature che gradualmente saliranno. Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma senza particolari variazioni nelle condizioni atmosferiche. La sera porterà un ritorno a nubi sparse, mantenendo comunque un clima fresco.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 12,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 2%. Man mano che si avanza verso le prime ore del mattino, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto alle 07:00, con una temperatura di 12°C.

Nella mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 17,9°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà attorno al 58%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera flessione delle temperature, che scenderanno fino a 15,7°C alle 17:00. Il cielo rimarrà coperto per tutta la durata del pomeriggio, con umidità che aumenterà fino al 76%. Anche in questo caso, le condizioni di vento saranno deboli, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h.

La sera porterà un cambiamento, con il cielo che passerà a nubi sparse intorno alle 19:00. Le temperature si attesteranno attorno ai 14°C, con un’ulteriore diminuzione prevista durante le ore notturne. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per sperare in giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° prob. 2 % 5.7 NNO max 7 Maestrale 83 % 1019 hPa 3 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° Assenti 5.6 NNO max 8.2 Maestrale 82 % 1018 hPa 6 cielo coperto +11.2° perc. +10.4° Assenti 6 NNO max 8.7 Maestrale 78 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.2° Assenti 4 NO max 6.3 Maestrale 64 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +17.2° Assenti 5.7 SO max 6.6 Libeccio 58 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 4.1 OSO max 6.2 Libeccio 64 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 2.8 N max 2.9 Tramontana 78 % 1018 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° Assenti 3.5 NNE max 4.1 Grecale 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:37

