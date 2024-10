Previsioni Meteo Gallarate: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La mattina si presenterà con un clima fresco, ma con un rapido aumento delle temperature che raggiungeranno i 19°C entro le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, il termometro potrebbe toccare i 20°C, mentre la sera porterà un lieve abbassamento, con valori attorno ai 15°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra l’54% e il 76%.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno e una temperatura di circa 14,1°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. Questa condizione si protrarrà fino all’alba, quando la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 13°C.

Con l’arrivo della mattina, il sole si alzerà e porterà un aumento delle temperature. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 15°C, che continuerà a salire fino a raggiungere i 19,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, ma non influenzerà significativamente la sensazione di calore.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile e le temperature toccheranno il picco di 20°C alle 13:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole esperienza all’aperto. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque miti, con valori attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere assente, permettendo di godere di un cielo limpido. La velocità del vento rimarrà bassa, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e un clima ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +13.5° Assenti 4.9 N max 4.9 Tramontana 85 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.2° perc. +12.8° Assenti 6 N max 6.7 Tramontana 83 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.4° perc. +12.8° Assenti 4.5 NNO max 5.4 Maestrale 77 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 1.4 NNE max 3.1 Grecale 59 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.5° Assenti 2.8 S max 2.7 Ostro 54 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° Assenti 2.5 SSO max 2.6 Libeccio 65 % 1023 hPa 19 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 4.5 N max 4.3 Tramontana 76 % 1024 hPa 22 cielo sereno +14.5° perc. +14.1° Assenti 5.2 N max 5.7 Tramontana 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:10

