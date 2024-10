Previsioni Meteo Gallarate: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 9,1°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’85%. La brezza leggera proveniente da nord accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera fresca ma non sgradevole.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà debole, con velocità del vento che non supererà i 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 43% entro le ore centrali della giornata. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto e passeggiate nel verde.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con un cielo ancora sereno e senza precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 42%, rendendo l’aria confortevole. Le condizioni di bel tempo si protrarranno fino a sera, permettendo di godere di un tramonto sereno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015 hPa, contribuendo a mantenere un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate nei prossimi giorni sembrano promettere un proseguimento di condizioni favorevoli. Domenica si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre per i giorni successivi non si intravedono cambiamenti significativi nel meteo. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di questa fase di bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli che caratterizzeranno il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +9.1° perc. +8.6° Assenti 5.3 N max 7.5 Tramontana 85 % 1014 hPa 3 poche nuvole +8.3° perc. +7.5° Assenti 5.9 N max 7.8 Tramontana 80 % 1014 hPa 6 cielo sereno +7.9° perc. +7.3° Assenti 5.3 N max 7.8 Tramontana 77 % 1015 hPa 9 cielo sereno +13.1° perc. +11.9° Assenti 2.7 NO max 4.1 Maestrale 55 % 1015 hPa 12 cielo sereno +16.6° perc. +15.5° Assenti 4.2 SSO max 2.7 Libeccio 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +16.7° perc. +15.5° Assenti 3.6 S max 3.2 Ostro 44 % 1012 hPa 18 cielo sereno +13.1° perc. +12.1° Assenti 0.6 SSE max 3.7 Scirocco 63 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° Assenti 4.4 NNE max 5 Grecale 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:52

