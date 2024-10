Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Garbagnate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo sarà completamente coperto. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. Solo in serata si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di poche nuvole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C, con una leggera diminuzione fino a 12,6°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 95%. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5 km/h, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, la temperatura salirà lentamente, raggiungendo i 18°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà coperto al 100%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19°C, mantenendosi stabili fino alle ore serali. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, ma si registrerà una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h, sempre da Ovest-Sud Ovest. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Concludendo, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Garbagnate Milanese evidenziano una giornata nuvolosa, con temperature miti e assenza di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, la situazione rimarrà monitorata, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.8° perc. +13.3° Assenti 5 NO max 7 Maestrale 81 % 1019 hPa 3 cielo coperto +12.9° perc. +12.4° Assenti 5.7 NO max 9.6 Maestrale 80 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.7° perc. +12° Assenti 5.4 NO max 9.5 Maestrale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 6.1 ONO max 9.7 Maestrale 60 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.4° perc. +17.7° Assenti 7.1 OSO max 9 Libeccio 55 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18.7° perc. +18.1° Assenti 5.8 OSO max 8 Libeccio 58 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 3.7 NO max 3.9 Maestrale 73 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 1.8 ENE max 2.8 Grecale 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:36

