Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Garbagnate Milanese di Giovedì 31 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 20°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione prevalentemente da sud e sud-ovest.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. L’umidità sarà alta, intorno al 77%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa. La bava di vento sarà assente, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C entro le ore centrali. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 56%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 3 km/h. Questo permetterà di godere di una mattinata luminosa e fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di nuvole che copriranno il cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, ma la sensazione di caldo potrebbe risultare leggermente inferiore a causa dell’aumento della copertura nuvolosa. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67% verso le ore serali. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo sarà prevalentemente coperto.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 15°C. L’umidità continuerà a salire, toccando il 73%. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un’atmosfera calma e serena. Le nubi sparse potrebbero rendere il cielo meno luminoso, ma non si prevedono eventi meteorologici significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Garbagnate Milanese di Giovedì 31 Ottobre evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli e soleggiate, per poi evolvere verso un pomeriggio e una sera nuvolosi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una possibile alternanza tra sole e nuvole. Gli amanti del clima temperato troveranno questa settimana particolarmente gradevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 3.1 N max 3.1 Tramontana 78 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.3° perc. +13.8° Assenti 2.6 N max 2.9 Tramontana 78 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +13.8° Assenti 2.8 NNO max 3.4 Maestrale 76 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 1.4 S max 1 Ostro 59 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° Assenti 3.5 SSO max 1.9 Libeccio 52 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° Assenti 4.1 SSO max 4.6 Libeccio 63 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° Assenti 2.2 ONO max 3.6 Maestrale 70 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 1.6 NNO max 2.4 Maestrale 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:08

