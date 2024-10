Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 5 Ottobre, Garbagnate Milanese si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno, senza precipitazioni, e una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, rendendo la giornata particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,9°C con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente, portando a un cielo sereno. La mattina inizierà con temperature di circa 11°C e un cielo completamente sereno, favorendo un riscaldamento graduale che porterà le massime a raggiungere i 17,4°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno all’84%, ma non influenzerà negativamente il comfort climatico.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da sud e sud-est, con velocità che non supereranno i 7 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 12,2°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Garbagnate Milanese nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché il clima mite continuerà a caratterizzare la settimana entrante.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.9° perc. +10.3° Assenti 3.7 NNE max 6.2 Grecale 84 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.3° perc. +9.5° Assenti 3.7 N max 4.2 Tramontana 81 % 1014 hPa 6 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.3 NNO max 4.5 Maestrale 73 % 1015 hPa 9 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 2.8 O max 3.6 Ponente 53 % 1015 hPa 12 cielo sereno +17° perc. +15.9° Assenti 4.4 SSO max 2.7 Libeccio 42 % 1013 hPa 15 cielo sereno +17.1° perc. +16° Assenti 4.7 SSE max 3.3 Scirocco 42 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.2° perc. +13.3° Assenti 3.8 SSE max 6.3 Scirocco 61 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.9° perc. +12.1° Assenti 4.6 ENE max 5.9 Grecale 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:51

