Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Garbagnate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto e piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori moderati, con un picco di circa 18°C nel pomeriggio, mentre le precipitazioni si presenteranno principalmente nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 11°C. La mattina continuerà a mantenere un cielo prevalentemente sereno, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 17°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere un clima gradevole, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle previsioni del tempo. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa dell’89% entro le 14:00. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 17°C. Le prime piogge leggere si faranno sentire intorno alle 16:00, con un’intensità di pioviggine che continuerà fino a sera. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che raggiungeranno fino a 0.34mm di pioggia entro le 22:00.

La sera porterà con sé un clima umido e fresco, con temperature che scenderanno fino a 13°C. Le piogge continueranno a cadere, accompagnate da una copertura nuvolosa che si manterrà alta, attorno al 77%. La brezza leggera da nord-est non sarà sufficiente a disperdere le nuvole, mantenendo un’atmosfera piuttosto grigia e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Garbagnate Milanese nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di pioggia leggera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per il fine settimana, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° Assenti 7.3 N max 12 Tramontana 80 % 1007 hPa 3 poche nuvole +11° perc. +10.2° Assenti 7.3 NNE max 9.4 Grecale 78 % 1009 hPa 6 poche nuvole +10.7° perc. +9.8° Assenti 6.1 NE max 7.5 Grecale 76 % 1011 hPa 9 poche nuvole +15° perc. +14.2° Assenti 6.2 E max 10.9 Levante 65 % 1013 hPa 12 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 6.5 SE max 8.3 Scirocco 64 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° Assenti 5.9 SE max 6.9 Scirocco 66 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +15.1° perc. +14.7° 0.21 mm 4.5 ENE max 4.9 Grecale 80 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.26 mm 4.6 NE max 6.5 Grecale 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:40

