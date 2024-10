Previsioni Meteo Gela: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 27 Ottobre a Gela si presenteranno con un cielo prevalentemente coperto, specialmente nelle ore serali. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. I venti soffieranno da est-nord-est, con intensità che varierà tra i 15 e i 17 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre le temperature saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori simili, con raffiche che potranno arrivare fino a 27 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori inferiori al 7%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, mantenendosi attorno ai 21°C. Il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con una copertura che si attesterà intorno al 30-50%. I venti, sempre da sud-sud-est, si presenteranno con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e gradevole. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, portando a temperature che scenderanno fino a 19°C. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi attorno al 73%, e i venti si faranno più leggeri. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, con una sensazione di freschezza che accompagnerà le ore notturne.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18-22°C e una predominanza di cielo nuvoloso. Si prevede che il clima rimarrà fresco e umido, con occasionali schiarite durante il giorno. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero dominare il panorama per qualche giorno a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 15.8 ENE max 21.7 Grecale 75 % 1022 hPa 4 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 17.4 ENE max 21.8 Grecale 78 % 1022 hPa 7 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° prob. 7 % 18.3 E max 27.3 Levante 73 % 1023 hPa 10 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° Assenti 21.4 SSE max 22.6 Scirocco 66 % 1023 hPa 13 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° Assenti 20.7 SSE max 21.8 Scirocco 65 % 1022 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +21° Assenti 18.8 SSE max 23 Scirocco 69 % 1023 hPa 19 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 14.2 ESE max 18 Scirocco 73 % 1024 hPa 22 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 11.4 ENE max 14.2 Grecale 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:07

