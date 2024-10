Previsioni Meteo Gela: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Gela indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,7°C e i 23,5°C. La presenza di brezze leggere accompagnerà la giornata, rendendo il clima complessivamente piacevole, sebbene l’umidità si attesti su livelli piuttosto elevati.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,2°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 72%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 6 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo temperature simili.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 21,2°C a 23,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 100%. Il vento continuerà a soffiare da est, con intensità che potrà arrivare fino a 15,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che toccheranno i 22,2°C. La velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 11,4 km/h, e l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno all’81%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20,7°C. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%. Il vento, sempre da est, soffierà a una velocità di circa 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 17 Ottobre a Gela evidenziano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature gradevoli e brezze leggere. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili schiarite e un lieve abbassamento delle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21° perc. +21.1° Assenti 5.8 E max 6.3 Levante 72 % 1020 hPa 5 cielo coperto +20.9° perc. +21° Assenti 6.6 ESE max 7.9 Scirocco 73 % 1020 hPa 8 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 7.5 SE max 11.9 Scirocco 66 % 1021 hPa 11 cielo coperto +23.3° perc. +23.5° Assenti 14.2 SSE max 17.4 Scirocco 68 % 1021 hPa 14 nubi sparse +23.1° perc. +23.4° Assenti 15.3 S max 18.3 Ostro 72 % 1019 hPa 17 nubi sparse +21.7° perc. +22° Assenti 11.7 SSE max 16.4 Scirocco 81 % 1020 hPa 20 nubi sparse +21.1° perc. +21.5° Assenti 8.8 SE max 13.6 Scirocco 83 % 1020 hPa 23 nubi sparse +20.7° perc. +20.9° Assenti 8.2 E max 11 Levante 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:19

