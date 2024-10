Previsioni Meteo Gela: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Gela si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli per tutta la giornata. Le previsioni meteo indicano un clima mite, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con qualche nube sparsa in serata, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si attesteranno attorno ai 20,5°C, con un cielo sereno e una leggera bava di vento proveniente da Nord Est. L’umidità sarà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa. Queste condizioni favoriranno un riposo tranquillo, senza particolari disturbi meteorologici.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,1°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da Sud-Ovest contribuirà a rendere l’aria piacevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 56%. La visibilità sarà ottima, permettendo di godere di una bella giornata di sole.

Il pomeriggio si presenterà altrettanto favorevole, con temperature che si manterranno intorno ai 23,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e non si prevedono precipitazioni. Il vento, sempre leggero, continuerà a soffiare da Sud-Ovest, rendendo l’atmosfera gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un leggero calo delle temperature, che scenderanno fino a circa 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 14% al 45%, ma senza compromettere la bellezza della serata. L’umidità si manterrà attorno al 71%, e il vento continuerà a essere presente, ma con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gela indicano un proseguimento di condizioni stabili e miti, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze naturali e delle attività all’aperto. La situazione meteorologica si prospetta quindi favorevole, con un clima che continuerà a regalare momenti di serenità e benessere.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 2.8 NE max 2.7 Grecale 68 % 1018 hPa 5 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° Assenti 4.6 NE max 4.2 Grecale 67 % 1018 hPa 8 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 2.6 S max 2.3 Ostro 57 % 1020 hPa 11 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 8.4 SSO max 6.8 Libeccio 56 % 1019 hPa 14 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° Assenti 10.2 SO max 9.6 Libeccio 59 % 1018 hPa 17 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 4.3 SSE max 4.4 Scirocco 72 % 1019 hPa 20 poche nuvole +21.4° perc. +21.6° Assenti 3.6 ENE max 3.8 Grecale 73 % 1020 hPa 23 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° Assenti 3.6 ENE max 3.7 Grecale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:22

