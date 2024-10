Previsioni Meteo Gela: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Gela si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con una predominanza di nuvolosità e piogge intermittenti. I dati meteo indicano un inizio di giornata con forti precipitazioni, che si attenueranno nel corso della mattinata, ma la copertura nuvolosa rimarrà costante. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità considerevoli.

Durante la notte, le previsioni del tempo segnalano forti piogge, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la velocità del vento raggiungerà i 15,9 km/h da Est-Sud Est. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 5,15 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Nella mattina, il meteo di Gela continuerà a mostrare cieli coperti, con piogge che si ridurranno a un’intensità moderata. La temperatura percepita salirà leggermente, raggiungendo i 22,8°C intorno alle 10:00. La velocità del vento varierà tra i 18,6 km/h e i 22,8 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Est. Le probabilità di pioggia si attesteranno attorno al 30% verso le 11:00, con una leggera pioviggine.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno intorno ai 22,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma le probabilità di precipitazioni diminuiranno notevolmente, scendendo al 3%. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 16,5 km/h e i 19,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,1°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere presente, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Gela nei prossimi giorni indicano una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, con una possibile schiarita a partire da mercoledì. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe riservare sorprese. La settimana si prospetta quindi con un alternarsi di momenti di sole e nuvolosità, ma senza fenomeni estremi previsti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +20.6° perc. +21° 1.38 mm 20.6 ENE max 29.2 Grecale 89 % 1024 hPa 4 cielo coperto +20.6° perc. +21° prob. 79 % 17.2 ENE max 28.6 Grecale 85 % 1024 hPa 7 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° Assenti 20.1 ESE max 30.4 Scirocco 79 % 1025 hPa 10 cielo coperto +22.8° perc. +23° prob. 19 % 22.8 SE max 27.4 Scirocco 73 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.9° perc. +23.1° prob. 6 % 17.9 SSE max 20.5 Scirocco 72 % 1025 hPa 16 cielo coperto +22.4° perc. +22.7° Assenti 16.5 SE max 21 Scirocco 75 % 1025 hPa 19 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° Assenti 13.2 E max 17.4 Levante 79 % 1026 hPa 22 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° Assenti 9.7 E max 13.5 Levante 79 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:13

