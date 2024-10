Previsioni Meteo Gela: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gela di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con una graduale schiarita nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20,7°C e i 24,9°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Ovest, con intensità che raggiungeranno i 29,6 km/h nelle ore centrali della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 60%, contribuendo a una sensazione di caldo moderato.

Durante la notte, Gela si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 23,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 7,5 km/h. L’umidità sarà elevata, con valori intorno all’89%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24,9°C entro le ore centrali. I venti continueranno a soffiare da Ovest, aumentando la loro intensità fino a 27,6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 52%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il tempo asciutto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,1°C. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo punte di 29,6 km/h. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi leggermente, portando a una diminuzione della percentuale di umidità.

Con l’arrivo della sera, Gela vedrà un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 20,7°C. I venti si calmeranno, con velocità che scenderanno a 8,6 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 59%, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con un aumento delle temperature e un cielo che si presenterà più sereno. Sabato e Domenica potrebbero riservare giornate soleggiate, favorendo attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.3° perc. +24° prob. 14 % 13.9 O max 16 Ponente 88 % 1008 hPa 4 nubi sparse +21.8° perc. +22.2° prob. 11 % 23.1 O max 24 Ponente 84 % 1008 hPa 7 cielo coperto +22.3° perc. +22.5° prob. 6 % 19.1 ONO max 19.9 Maestrale 75 % 1009 hPa 10 cielo coperto +24° perc. +24° prob. 9 % 24.6 O max 24.4 Ponente 62 % 1010 hPa 13 cielo coperto +24.9° perc. +24.8° Assenti 25.9 ONO max 28.1 Maestrale 52 % 1009 hPa 16 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 26.3 ONO max 29.1 Maestrale 58 % 1009 hPa 19 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 20.6 NO max 24.6 Maestrale 61 % 1011 hPa 22 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 9.9 NNO max 10.7 Maestrale 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:37

