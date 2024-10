Previsioni Meteo Gela: il bollettino per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura del 43% e temperature intorno ai +19,9°C. La mattina, il cielo sarà sereno, con una temperatura di +20,2°C e umidità al 71%. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa al 41% e un picco di +21,7°C. La sera, il cielo sarà completamente coperto, con temperature in calo a +19,5°C.

Sabato, la notte sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature di +19,2°C. La mattina e il pomeriggio rimarranno senza piogge, con temperature che raggiungeranno 21,6°C. Domenica, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature tra +18°C e +21,9°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il fine settimana favorevole per attività all’aperto, nonostante l’umidità elevata.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 43%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,9°C, percepita come +20°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 6%. Le temperature saliranno fino a +20,2°C alle 08:00, con una leggera brezza da Sud Est a 4,5 km/h. L’umidità scenderà al 71%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. La temperatura raggiungerà il picco di +21,7°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 11,4 km/h da Sud, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 66%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a +20,2°C alle 20:00 e continueranno a diminuire fino a +19,5°C a mezzanotte. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h da Sud Est, con un’umidità che si attesterà al 72%. Non si prevedono piogge, ma l’atmosfera risulterà piuttosto umida.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si aggireranno intorno ai +19,2°C, percepite come +19,1°C. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 10,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +20,8°C alle 09:00, con una leggera brezza da Sud Est a 14,7 km/h. L’umidità scenderà al 60%, ma non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata adatta per brevi uscite.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,8 km/h da Sud-Sud Est, con un’umidità che si attesterà al 57%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo il pomeriggio favorevole per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a +18,8°C alle 21:00 e continueranno a diminuire fino a +18,3°C a mezzanotte. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15,6 km/h da Est, con un’umidità che si attesterà al 68%. Non si prevedono precipitazioni, ma l’atmosfera risulterà piuttosto umida.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,1°C, percepite come +17,8°C. La velocità del vento sarà di 15,3 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 19,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà leggermente con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature saliranno fino a +18,7°C alle 07:00, con una leggera brezza da Est-Nord Est a 17,5 km/h. L’umidità scenderà al 70%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature raggiungeranno i +21,9°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 24,2 km/h da Sud-Sud Est, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 64%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature scenderanno a +19°C alle 21:00 e continueranno a diminuire fino a +18,6°C a mezzanotte. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,4 km/h da Est-Nord Est, con un’umidità che si attesterà al 72%. Non si prevedono piogge, ma l’atmosfera risulterà piuttosto umida.

In conclusione, il fine settimana si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i +18°C e i +21°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo le giornate adatte per attività all’aperto, nonostante l’umidità elevata e la presenza di nuvole. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni, ma è consigliabile portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature più fresche della sera.

