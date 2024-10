Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gela di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo diventerà sempre più nuvoloso. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà un leggero miglioramento, con un ritorno a nubi sparse.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,3°C con una leggera diminuzione fino a 20,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 km/h e i 5 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 91%. Il vento si intensificherà leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 7 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 69%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22,3°C, con una leggera brezza proveniente da Sud. La pressione atmosferica inizierà a diminuire, scendendo a 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 20,6°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, ma non si prevedono eventi meteorologici significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature miti e una predominanza di nuvole. Venerdì e Sabato si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre la prossima settimana potrebbe portare un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare occasioni favorevoli per godere di una giornata all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.1° perc. +20.3° Assenti 3.7 NNE max 3.7 Grecale 83 % 1027 hPa 4 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 4.1 ENE max 3.3 Grecale 82 % 1026 hPa 7 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° Assenti 4 ENE max 3.5 Grecale 77 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° Assenti 4 SSO max 3.4 Libeccio 70 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° Assenti 8 SSO max 7.5 Libeccio 68 % 1026 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 2 % 10.5 S max 12.2 Ostro 79 % 1025 hPa 19 nubi sparse +20.9° perc. +21.2° prob. 1 % 7.6 SSE max 8.2 Scirocco 82 % 1026 hPa 22 nubi sparse +20.4° perc. +20.6° prob. 7 % 4.4 SSE max 5.5 Scirocco 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:11

