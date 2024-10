Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gela di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, con una massima che si attesterà intorno ai 23°C. La presenza di nuvolosità e piogge sarà un elemento distintivo di questa giornata, influenzando le attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge moderate. La temperatura si manterrà attorno ai 21°C, con una percezione leggermente più alta a causa dell’umidità, che si attesterà intorno all’83%. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 48,2 km/h, provenienti da Sud-Est. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che si avvicineranno al 100%.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a segnalare piogge moderate. La temperatura subirà un lieve aumento, raggiungendo i 23°C. Anche in questa fase, il vento si manterrà forte, con velocità che potranno arrivare fino a 52 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con una percentuale che si attesterà attorno al 98%. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 3 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la possibilità di nubi sparse e occasionali piogge leggere. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque sostenuta, con valori attorno ai 22 km/h. La probabilità di precipitazioni si manterrà intorno al 60%, con accumuli minimi.

La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità e piogge leggere. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il vento che si stabilizzerà attorno ai 19 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,76 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Gela nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge alternate a momenti di schiarita. Domani, si prevede un lieve miglioramento, ma non si escludono ulteriori precipitazioni. Dopodomani, le condizioni potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, portando a un clima più sereno. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.46 mm 26.6 SE max 39.2 Scirocco 84 % 1014 hPa 4 pioggia moderata +21.4° perc. +21.8° 1.48 mm 34.7 SE max 48.2 Scirocco 84 % 1012 hPa 7 pioggia moderata +21.5° perc. +21.8° 1.96 mm 37.8 SSE max 52.1 Scirocco 83 % 1012 hPa 10 pioggia moderata +22.5° perc. +22.8° 3.5 mm 35.5 SSE max 43.5 Scirocco 78 % 1012 hPa 13 nubi sparse +21.5° perc. +21.8° prob. 60 % 22 OSO max 26 Libeccio 80 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.16 mm 23.9 ONO max 27.6 Maestrale 79 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.18 mm 19.6 O max 22.9 Ponente 80 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +19.8° perc. +19.9° 0.76 mm 13.5 ONO max 17.8 Maestrale 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:17

